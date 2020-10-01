Краснодар, 1 октября 2020, 08:15 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
На 73-й минуте защитник ПАОКа Иоаннис Михайлилис срезал мяч в свои ворота. Спустя четыре минуты хавбек ПАОКа Омар Эль-Каддури сравнял счёт.
Победу «Краснодару» принёс гол полузащитника Реми Кабелла на 77-й минуте.
Напомним, в первом матче «Краснодар» победил со счётом 2:1. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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