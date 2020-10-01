Новосибирск, , 05:39 — REGNUM Региональный центр волейбола, который строится в Новосибирске, откроется 3 октября. Он станет крупнейшим за Уралом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В субботу, 3 октября, новосибирский «Локомотив» разыграет в игре с казанским «Зенитом» Суперкубок России по волейболу.

«Очень символично, что последним, кто сыграл перед остановкой всех чемпионатов страны из наших команд мастеров стал волейбольный «Локомотив». Правда, матч на Кубок ЕКВ против санкт-петербургского «Зенита» прошёл без зрителей, — отметил глава регионального минспорта Сергей Ахапов. — И сейчас мы с нетерпением ждем 3 октября, когда в новом региональном центре волейбола «Локомотив» разыграет в игре с казанским «Зенитом» Суперкубок России по волейболу».

Отметим, что новый региональный волейбольный центр построен в створе улицы Ипподромской и состоит из двух сблокированных зданий. Общее количество зрительских мест на главной и тренировочной спортивных аренах — 5530 человек.