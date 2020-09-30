Манчестер, Великобритания, , 23:55 — REGNUM «Манчестер Сити» ищет варианты усиления левого фланга защиты.

Согласно информации портала Mundo Deportivo, «горожане» интересуются услугами крайнего защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. На данный момент клубы ведут переговоры о возможности осуществления перехода аргентинца.

По данным источника, чтобы переход Тальяфико состоялся, «Манчестер Сити» придется расстаться с украинским защитником Александром Зинченко. Игрока предложили «Барселоне», речь идет об аренде сроком на год.

В минувшем сезоне Зинченко появился в 19 матчах чемпионата Англии, не отличившись результативными действиями.

Николас Тальяфико в сезоне 2019/2020 провел за «Аякс» 24 матча в национальном первенстве, набрав 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».