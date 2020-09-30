Барселона, Испания, , 23:16 — REGNUM «Барселона» близка к заключению контракта с Депаем.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, трансфер зависит от будущего Усмана Дембеле в «Барселоне». Если француз покинет каталонский клуб до конца межсезонья, то «сине-гранатовые» сумеют подписать голландского форварда «Лиона».

По данным источника, клуб еще несколько недель назад согласовал условия контракта с потенциальным новичком команды.

Мемфис Делай является главной целью нового тренера «Барселоны» Роналда Куман до окончания трансферного окна.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Депай забил четыре мяча в пяти матчах.