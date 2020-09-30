Бернли, Великобритания, , 22:56 — REGNUM «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Бернли» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась со счетом — 3:0 в пользу гостей.

Счет на табло был открыт на 35-й минуте, когда Рахим Стерлинг положил мяч в ворота «Бернли», отличившись с передачи Бенджамина Менди. На 49-й минуте Стерлинг повторил свой подвиг, удвоив преимущество «горожан» в счете. На 65-й минуте Рахим выступил в качестве ассистента, отдав голевую передачу 20-летнему нападающему Феррану Торресу.

Ранее в четвертьфинал кубка вышли «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».