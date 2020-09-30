Манчестер, Великобритания, , 22:41 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб до конца межсезонья.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, за футболистом наблюдают представители «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже ведут переговоры с каталонским клубом по переходу француза, речь идет об арендном соглашении.

Ранее представители манчестерского клуба вели переговоры с дортмундской «Боруссией» по переходу английского вингера Джейдона Санчо. Однако клуб был вынужден заморозить сделку, вчера «шмели» ответили отказом на предложение «МЮ» в размере 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дембеле появился всего лишь в пяти матчах, в которых забил один мяч.