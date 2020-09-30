Вильярреаль, Испания, , 22:02 — REGNUM «Вильярреал» набрал три очка в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Алавеса». Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счетом — 3:1.

Счет встречи на 13-й минуте открыл нападающий Пако Алькасер с помощью передачи Марио Гаспара. Вскоре на 36-й минуте «Алавес» сравнял счет на табло, Эдгар Мендес забил свой первый мяч в сезоне. В конце тайма форвард «Вильярреала» Херард Морено реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Алавеса».

В середине второго тайма Пако Алькасер оформил в свой актив дубль и установил итоговый счет на табло.

Таким образом, «Вильярреал» занял третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков в четырех матчах чемпионата. «Алавес» идет на 19-й, то есть предпоследней строчке чемпионата с одним результативным баллом на счету.