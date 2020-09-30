Беневенто, Италия, , 21:40 — REGNUM Дубль Капрари не спас «Беневенто» от поражения в матче против миланского «Интера».

Итальянский гранд встретился с аутсайдером в рамках первого тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась победой «Интера» со счетом — 5:2.

За первые 28 минут матча «нерадзурри» забили три мяча в ворота «Беневенто» — дважды отличился Ромелу Лукаку, еще один мяч забил хавбек Роберто Гальярдини. «Интер» получил ответ на 34-й минуте, форвард Джанлука Капрари прервал молчание «Беневенто», но уже через восемь минут миланский клуб снова заставил хозяев замолкнуть. Четвертый мяч «черно-синих» забил новичок команды, защитник Ашраф Хакими.

На 71-й минуте мяч снова побывал в воротах «Беневенто», на сей раз отличился аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. На 76-й минуте форвард хозяев Капрари оформил на свой счет дубль и установил итоговую разницу на табло.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице с шестью очками. «Беневенто», набрав три очка, идут на 12-й строчке.