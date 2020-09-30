Уфа, , 20:54 — REGNUM «Автомобилист» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась победой гостей с преимуществом в три шайбы — 4:1.

«Автомобилист» забросил все четыре шайбы с помощью численного большинства — одну в рамках первого периода, остальные три во втором.

Счет встречи открыл Григорий Белоусов с помощью точной передачи Павла Дацюка на четвертой минуте матча.

Во втором периоде «Автомобилист» установил разгромный счет на табло. Отличились нападающие Брукс Мэйсек (25-я минута), Алексей Макеев (31-я) и Анатолий Голышев (35-я).

В заключительной 20-минутке «Салават Юлаев» смог забросить шайбу почёта, 18-летний Родион Амиров отличился на 55-й минутке, реализовав численное преимущество.

Несмотря на поражение в этом матче, «Салават» занимает третье место Восточной конференции с 16 баллами на счету, что на строчку выше, чем «Автомобилист», у которого также 16 очков.