Порту, Португалия, , 20:25 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не дождался ответа от «Порту» касаемо трансфера защитника Алекса Теллеса, информирует портал O Jogo.

Ранее английский клуб обратился к руководству португальского клуба с трансферным предложением. «Манкунианцы» готовы заплатить 13 миллионов евро в качестве компенсации за переход 27-летнего футболиста, однако представители «Порту» так и не ответили. Клуб не устроила цена, которую предлагают англичане, «Порту» требует не менее 20 миллионов евро за сделку.

Сообщается, что «дьяволы» могут сделать новое предложение, но «Порту» не отпустит игрока, если условия не будут соответствовать требованиям португальцев. Контракт Теллеса с «Порту» рассчитан до конца сезона 2020/2021.

Ранее защитником интересовался «Пари Сен-Жермен».