Генуя, Италия, , 20:04 — REGNUM После обнаружения сразу 14 заразившихся коронавирусом в футбольном клубе «Дженоа» чемпионат Италии по футболу должен быть приостановлен, с таким заявлением выступила в среду, 30 сентября, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

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Утвержденные ранее протоколы не оставляют в такой ситуации никакого выбора, добавила она.

Министр спорта Винченцо Спадафора в свою очередь вновь отметил, что считает разговоры о возможной приостановке турнира преждевременными.

По данным на 30 сентября, в Италии умерли 35 894 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 19 (днем ранее — на 24). Выздоровели 227 704 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1198 (днем ранее — на 1316). Число подтвержденных носителей выросло на 1851 (днем ранее — на 1648). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 314 861.

В настоящее время заражены 51 263 человека — на 633 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.