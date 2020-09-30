Мадрид, , 19:09 — REGNUM 30 сентября на стадионе «Ла Серамика» пройдет матч четвертого тура Примеры 2020/21 между командами «Вильярреал» и «Алавес».

«Вильярреал»: Асенхо, Альбиоль, Марио, Торрес, Эступиньян, Парехо, Иборра, Тригерос, Морено, Гомес, Алькасер.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Лежен, Химо, Батталья, Мендес, Понс, Сайнс, Лукас, Дейверсон.

До начала матча «Вильярреал» с четырьмя баллами располагается на восьмой строчке. «Алавес», набрав лишь одно очко, идет на предпоследней позиции.