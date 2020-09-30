Мадрид, , 19:06 — REGNUM 30 сентября «Уэска» и «Атлетико» встретятся в рамках 4-го тура испанской Примеры на стадионе «Эстадио Эль Алкораз».

Бригада арбитров: Адриан Кордеро | Айтор Вильяте Мартинес | Антонио Керезо | Э. Гарсия |Хосе Луис Гонсалес.

«Уэска»: Фернандес, Сиовас, Пулидо, Москера, Лопес, Рико, Сеоане, Фрейре, Кирога, Галан, Окадзаки.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Кансенко, Триппьер, Монтейро, Партей, Сауль, Льоренте, Фелиш, Витоло, Суарес.

Для новичка «матрасников» Луиса Суареса этот матч станет первым за «матрасников», в котором он выйдет в стартовом составе.