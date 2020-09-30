Мадрид, , 16:54 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник мадридского «Атлетико» и национальной сборной Франции Тома Лемар попал с список трансферных интересов мюнхенской «Баварии», сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Текущее соглашение француза с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

Летом 2018-го года Лемар перешел в «Атлетико» из «Монако» за 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22-х матчах испанской Примеры.