Москва, , 14:32 — REGNUM Лучшим футболистом сезона 2019/20 в России признан нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба в сезоне 2019/20 забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги вместе с одноклубником Сердаром Азмуном.

В Лиге чемпионов Дзюба забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Кроме того, он дважды отличился в Кубке России и один раз — в Суперкубке России.

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