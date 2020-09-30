Париж, 30 сентября 2020, 13:31 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом 30 сентября сообщается на сайте турнира.
Уточняется, что Уильямс отказалась продолжать участие в турнире в связи с травмой ахилла.
30 сентября Уильямс должна была сыграть в матче второго круга с болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Таким образом, Пиронкова вышла в третий круг турнира, в котором сыграет с победительницей матча между чешскими теннисистками — Барборой Стрыцовой и Барборой Крейчиковой.