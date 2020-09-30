Москва, , 13:15 — REGNUM Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратились с уголовными жалобами в прокуратуру Швейцарии. Об этом 30 сентября заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Биатлонистки обратились в швейцарскую прокуратуру в связи с тем, что Международный олимпийским комитетом (МОК) использовал в деле против них документы с поддельными подписями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«CAS проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу», — цитирует Панича ТАСС.

Он отметил, что спортсменки заранее, ещё до вынесения решений CAS, подали жалобы в швейцарскую прокуратуру. Они потребовали провести проверку, по результатам которой возможно возбудить уголовное дело.

«Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи Родченкова, когда выносил вердикт, в частности, по Зайцевой», — добавил Панич.

Напомним, в 2017 году Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Их обвинили в нарушении антидопинговых правил. Весной 2020 года выяснилось, что на документах, по которым их признали виновными, стоят поддельные подписи Родченкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой, признав их невиновными. Апелляцию Зайцевой удовлетворили частично — её признали виновной в подмене анализов и применении запрещённого вещества, при этом отменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

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