Минск, , 13:02 — REGNUM Белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в Минске. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

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"Подтверждаю, что Левченко задержана в рамках административного процесса», — сказала Ганусевич.

При этом она не уточнила, в чём именно обвиняют спортсменку.

Издание «Наша нива» сообщило, что Левченко задержана в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях оппозиции. Утром спортсменка сообщила адвокату Михаилу Кирилюку, что её задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

Левченко является бронзовым призёром чемпионата Европы, финалисткой женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), трёхкратным бронзовым призёром Евролиги. Она была в числе белорусских спортсменов, выступивших за проведение повторных выборов президента республики.