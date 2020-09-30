Лондон, , 12:31 — REGNUM Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью похвалил полузащитника команды Эрика Дайера после матча Кубка лиги с «Челси». Об этом 30 сентября он написал в Instagram.

«Горжусь всеми своими игроками, но особенно — этим. 180 минут за 48 часов», — написал Моуринью.

Дайер отыграл два полных матча за два дня. 27 сентября «Тоттенхэм» играл в премьер-лиге с «Ньюкаслом» (1:1), а 29 сентября — в Кубке лиги с «Челси» (1:1, 5:4 — по пенальти).

Отметим, что на 77-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Челси» произошёл курьёзный эпизод. Дайер внезапно покинул поле, хотя не был заменён, и побежал в подтрибунное помещение. Моуринью в недоумении побежал за ним. Спустя некоторое время оба вернулись. Позже стало известно, что Дайер отлучался в туалет.

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