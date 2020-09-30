Барселона, Испания, , 11:38 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси извинился перед болельщиками команды за кризис в клубе. Об этом 30 сентября сообщает Sport.es.

«Я беру на себя ответственность за свои ошибки. Если я их совершил, то только для того, чтобы сделать «Барселону» лучше и сильнее», — сказал Месси.

«После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему. Мы все должны объединиться и предположить, что лучшее ещё впереди», — добавил аргентинец.

Напомним, ранее Месси заявил, что намерен покинуть «Барселону». Руководство клуба не согласилось отпустить его, назначив отступные в €700 млн. После этого футболист решил не судиться с клубом и остаться в команде.

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