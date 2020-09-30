Варшава, , 10:46 — REGNUM Поляк Роберт Левандовский попал в число претендентов на награду «Игрок года». За престижное достижение он будет конкурировать с бельгийцем Кевином Де Брюйне, а также с немцем Мануэлем Нойером. Об этом передает Onet. pl со ссылкой на Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА).

Спортивные обозреватели польского портала meczyki. pl выражают уверенность, что именно Левандовский станет победителем в данной номинации. В качестве аргументом приводится «фантастический сезон» игрока. Действительно, польский футболист, выступающий за германскую «Баварию», в текущем году стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, немецкой Бундеслиги (чемпионата Германии) и Кубка Германии. Кроме того, Левандовский стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим ассистентом Лиги чемпионов (6 голевых передач), а также лучшим бомбардиром Бундеслиги (34 гола). В текущем году футболист уже получил награду лучшего игрока Бундеслиги.

В общей сложности в 47 матчах сезона за «Баварию» во всех соревнованиях 32-летний нападающий забил 55 голов — больше, чем кто-либо в Европе.

Награждение состоится 1 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Тогда же состоится и церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.