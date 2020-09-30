Москва, , 10:42 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить Неделю звёзд хоккея из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 сентября сообщается на сайте лиги.

Неделя звёзд хоккея должна была пройти в январе 2021 года в Риге. Теперь это мероприятие перенесут на январь 2022 года.

«Невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Он добавил, что КХЛ не рассматривает вариант проведения мероприятия без зрителей или с частичным заполнением трибун, поскольку в этом случае оно теряет смысл.