Балашиха, Московская область, , 09:51 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Егор Чинахов, ещё одну шайбу забросил Сергей Шумаков. У «Йокерита» дублем отметился форвард Никлас Йенсен.

На сегодняшний день «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 20 очков после 12 матчей. «Йокерит» идёт на 18-м месте, на его счету семь очков после шести игр.