Париж, , 09:35 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Кудерметова один раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

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