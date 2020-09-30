Москва, , 09:22 — REGNUM Профессиональные игроки организации Virtus.pro Дмитрий «DM» Дорохин и Кирилл «Kiryache32» Гришин стали амбассадорами Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги для школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 30 сентября в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Руководство ФКС России уверено, что при помощи молодых звёзд Dota 2 и Fortnite у них получится привлечь к чемпионату как можно больше школьников, заинтересованных в киберспорте. Напомним, соревнования третьего сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги стартовали в сентябре 2020 года по пяти дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, электронные шахматы, поиск в интернете на время, а также мобильной игре Clash Royale.

Virtus.pro — это один из крупнейших российских киберспортивных клубов, основанный в 2003 году. В его состав входят команды, выступающие в четырёх дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Fortniteи Rainbow Six Siege.

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