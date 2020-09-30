Неаполь, Италия, , 08:58 — REGNUM Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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«На прошлой неделе Аурелио Де Лаурентис прошёл два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что Де Лаурентис заразился коронавирусом. Де Лаурентис является владельцем и президентом «Наполи» с 2004 года.

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