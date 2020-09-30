Омск, , 08:32 — REGNUM Игра 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги, которая была намечена на 4 октября, не состоится. Матч «Шинник» — «Иртыш» отменён из-за коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта, сотрудников футбольного клуба «Шинник», в том числе игроков и тренеров, отстранили от работы до 7 октября. В команде выявили случаи заражения коронавирусом.

Как пояснили в мэрии Омска, решение о судьбе встречи примет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ярославский ФК «Шинник» пропустит игру с томской «Томью» из-за положительных тестов на COVID-19.

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