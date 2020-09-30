Киев, 30 сентября 2020, 08:29 — REGNUM Киевское «Динамо» одержало победу над бельгийским «Гентом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе «Динамо» голы забили полузащитники Виталий Буяльский (9) и Карлос де Пена (36), реализовавший пенальти. Также отличился нападающий Жерсон Родригеш (49), забивший с 11-метровой отметки.
Таким образом, «Динамо» вышло в групповой этап Лиги чемпионов.
Читайте ранее в этом сюжете: Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ