Киев, , 08:29 — REGNUM Киевское «Динамо» одержало победу над бельгийским «Гентом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Динамо» голы забили полузащитники Виталий Буяльский (9) и Карлос де Пена (36), реализовавший пенальти. Также отличился нападающий Жерсон Родригеш (49), забивший с 11-метровой отметки.

Таким образом, «Динамо» вышло в групповой этап Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ