Лондон, , 23:57 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» прошел в следующую стадию Кубка английской лиги, обыграв в 1/8 финала «Челси». Встреча прошла на домашнем стадионе «Тоттенхэма» и завершилась со счетом — 2:1.

Счет встречи открыл новичок «Челси» нападающий Тимо Вернер на 19-й минуте. Лишь под занавес второго тайма «Тоттенхэму» удалось вернуть равенство на табло, аргентинский хавбек Эрик Памела на 83-й минуте отличился с передачи защитника Серхио Регилона.

Судьба победителя была определена в серии пенальти — «Тоттенхэм» одержал победу, обыграв «аристократов» со счетом 5:4.