Сан-Себастьян, Испания, , 23:35 — REGNUM «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» в гостевой встрече четвертого тура чемпионата Испании. Матч прошел на стадионе «Реале Сегурос» и завершился победой гостей со счетом — 1:0.

Единственный мяч был забит на 75-й минуте, это сделал уругвайский нападающий «Валенсии» Макси Гомес с помощью передачи защитника Хосе-Луиса Гайи.

«Валенсия» заняла второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Реал Сосьедад» находится тремя строчками ниже, занимая пятое место с пятью очками.