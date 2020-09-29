Манчестер, Великобритания, , 22:58 — REGNUM «Манчестер Сити» планирует усилить линию обороны. По данным портала The Times, британский клуб собирается подписать нового игрока на позицию левого защитника, чтобы Бенжамен Менди был мотивирован к прогрессу с помощью конкуренции на своем амплуа. Однако для того, чтобы «горожане» совершили сделку, они должны продать Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется услугами украинского защитника. Им нужен дублер для Жорди Альбы.

На место Зинченко «Манчестер Сити» планирует подписать защитника мюнхенской «Баварии» Давид Алабу, которые испытывает трудности в переговорах о новом контракте с немецким клубом.

В минувшем сезоне Алаба провел 28 матчей и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».