Париж, 29 сентября 2020, 21:38 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Швеции Микаэлем Имером в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2, 6:3.
Джокович два раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 9 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 2 брейков.
Во втором круге турнира Джокович сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.
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