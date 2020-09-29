Париж, 29 сентября 2020, 21:35 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.
Рублёв 23 раза подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 29 эйсов, 11 ошибок на подаче и 4 из 9 брейков.
Во втором круге турнира Рублёв сыграет с испанским теннисистом Алехандро Фокиной.
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