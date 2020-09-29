Генуя, Италия, , 21:24 — REGNUM В итальянском футбольном клубе «Дженоа» во вторник, 29 сентября, была зафиксирована вспышка коронавируса.

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Заражены по меньшей мере 14 человек, в том числе восемь футболистов, четверо сотрудников администрации клуба и двое врачей.

В ближайшее время тесты сдадут все игроки и сотрудники клуба «Наполи», с которым «Дженоа» проводила недавнюю игру в чемпионате страны.

По данным 29 сентября, в Италии умерли 35 875 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 24 (днем ранее — на 16). Выздоровели 226 506 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1316 (днем ранее — на 773). Число подтвержденных носителей выросло на 1648 (днем ранее — на 1494). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 313 011.

В настоящее время заражены 50 630 человек — на 307 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.