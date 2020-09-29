Барселона, Испания, , 20:58 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно данным портала As, французским вингером интересуется «Манчестер Юнайтед», каталонский клуб готов отпустить игрока за 50 миллионов евро. «Манкунианцы» пытались приобрести футболиста годом ранее, но были вынуждены отказаться от трансфера из-за того, что Дембеле регулярно травмировался.

По некоторой информации, вырученную сумму «сине-гранатовые» потратят на переход нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

В минувшем сезоне Усман Дембеле провел лишь пять матчей, в которых отличился одним голом.