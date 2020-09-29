Тампа, США, , 20:33 — REGNUM Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал победу «Тампы-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли. В финале «молнии» обыграли «Даллас Старз» по итогам шести матчей.

«Я рад, что все закончилось, и рад, что мы смогли вручить главный трофей.

Я не уверен, что хотел бы, чтобы плей-офф снова прошел в подобных условиях, но горжусь тем, что все остались привержены цели.

Несомненно, российские игроки «Тампы» сыграли решающую роль в успехе команды. Без них они бы не выиграли кубок», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка.