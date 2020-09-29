Оренбург, , 20:04 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 29 сентября баскетбольный клуб «Надежда» провел первую домашнюю игру нового сезона. Команда из Оренбуржья сумела переиграть соперника «Спарту&К» из Видного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра до самого конца держала болельщиков в напряжении, однако финальная сирена зафиксировала победу «Надежды». Оренбургские баскетболисты выиграли со счётом 76:64. Теперь «Надежде» предстоит сразиться в финале Кубка России. Следующий соперник — победитель противостояния «Динамо» (Курск) — МБА.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Надежды» Марош Ковачик поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду в такое непростое время. Также он отметил что первую четверть оренбургская команда провела медленно, без особой борьбы и самоотдачи, однако к концу игры баскетболисткам удалось собраться и переломить ход игры.

Стоит отметить, на матч допускались болельщики только со средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на трибунах места для зрителей распределялись с учетом безопасной дистанции.