Сан-Себастьян, Испания, , 19:40 — REGNUM 29 сентября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» команды «Реал Сосьедад» и «Валенсия» встретятся в рамках четвертого тура испанской Примеры 2020/21. Главным арбитром матча назначен Хосе Фигуэро Васкес.

Стартовые составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо, Горосабель, Монреаль, Мерино, Ле Норманд, Сильва, Мугуруза, Янузай, Субименди, Исак.

«Валенсия»: Доменек, Коррейя, Гайа, Гильямон, Дьякаби, Васс, Кондогбья, Бланко, Муса, Каншэн, Гомес.