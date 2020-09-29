Сан-Себастьян, Испания, 29 сентября 2020, 19:40 — REGNUM 29 сентября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» команды «Реал Сосьедад» и «Валенсия» встретятся в рамках четвертого тура испанской Примеры 2020/21. Главным арбитром матча назначен Хосе Фигуэро Васкес.
Стартовые составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо, Горосабель, Монреаль, Мерино, Ле Норманд, Сильва, Мугуруза, Янузай, Субименди, Исак.
«Валенсия»: Доменек, Коррейя, Гайа, Гильямон, Дьякаби, Васс, Кондогбья, Бланко, Муса, Каншэн, Гомес.