Рим, , 18:50 — REGNUM Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о сроках восстановления 24-летнего российского новичка итальянской команды Алексея Миранчука. По словам итальянца, Миранчук восстановится от травмы бедра ближе к середине октября.

4 сентября Миранчук стал футболистом «Аталанты», перейдя из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в четырех матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.