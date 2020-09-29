Москва, , 14:15 — REGNUM «Спартак» хочет использовать старую эмблему в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Об этом 29 сентября заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Он добавил, что «Спартак» обсуждает с компанией Nike размещение старого логотипа в качестве элемента юбилейной формы, которая будет выполнена в ретростиле.

По словам Газизова, речь не идёт о замене одного логотипа на другой, а дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ.

Ранее сообщалось, что в 2022 году «Спартак» может вернуть старую эмблему, на которой изображён красно-белый ромб без футбольного мяча внутри буквы «С».

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