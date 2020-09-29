Ньон, Швейцария, , 14:07 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе организации.

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«Матчи планируется провести в соответствии с графиком», — сообщили в УЕФА.

В организации отметили, что внимательно следят за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении должна сыграть с командой Грузии 11 октября в Ереване. В свою очередь, сборная Азербайджана должна провести встречу с командой Кипра 13 октября в Баку.

Ранее в Федерации футбола Армении заявили, что информации о переносе матча Армения — Грузия нет.

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