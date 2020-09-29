Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM Игрок сборной Белоруссии Анастасия Лобач подписала контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 29 сентября.

Уроженка Минска защищала клубные цвета украинских и румынских команд, а также играла за звенигородскую «Звезду». В составе «Бухареста» (Румыния) дважды становилась бронзовым призёром Лиги чемпионов.

За сборную Белоруссии 33-летняя линейная сыграла 82 матча и стала автором 233 точных бросков в ворота соперниц.