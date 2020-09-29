Ереван, , 12:32 — REGNUM Информации о переносе матча Лиги наций между сборными Армении и Грузии нет. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

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«На данный момент никаких сведений о переносе матча нет», — цитирует «Р-спорт» ответ пресс-службы ФФА.

Отмечается, что матч Армения — Грузия проводится под эгидой УЕФА, поэтому исполком ФФА не уполномочен принимать решения по проведению встречи.

Матч между сборными Армении и Грузии должен пройти 11 октября в Ереване.

Ранее в УЕФА заявили, что не планируют переносить домашние игры сборной Армении из-за обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе.