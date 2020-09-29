Москва, , 12:18 — REGNUM Российский лыжник Никита Крюков стал тренером сборной Китая по лыжным гонкам. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

Крюков уже приступил к работе с командой в Китае. Он будет готовить китайских лыжников Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. Его контракт рассчитан до конца олимпийского сезона.

«Обсуждение было ещё зимой, на работу должен был ехать весной, но из-за карантина все приостановилось», — сказал Крюков.

35-летний Крюков будет тренировать мужскую и женскую спринтерские команды. В тренерском штабе помогать ему будет российский тренер Николай Дундуков.

Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года в личном спринте, серебряным призёром Олимпиады-2014 в командном спринте, а также трёхкратным чемпионом мира в спринте.