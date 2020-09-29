Москва, , 11:31 — REGNUM Сборная России по художественной гимнастике не поменяет своё решение и не приедет на чемпионат Европы в Киев. Об этом 29 сентября заявила главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

«Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, является он квалификационным или нет», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По её словам, сборная России не поедет в Киев, несмотря на то, что Европейский гимнастический союз (UEG) подтвердил намерение провести турнир.

Винер-Усманова отметила, что сборная России не будет рисковать здоровьем детей, тем более что позже эти соревнования, скорее всего, отменят.

Ранее российские гимнастки уже прошли отбор на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом 2021 года.

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