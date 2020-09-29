Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Ростов» Александр Смирнов проведёт сезон в «Оренбурге». Об этом сообщает пресс-службе жёлто-синих.

«Между «Ростовом» и «Оренбургом» достигнуто соглашение по аренде флангового футболиста Александра Смирнова до конца текущего сезона», — говорится в сообщении.

24-летний уроженец Кировской области с 2012 года выступал за столичный «Локомотив» в молодёжном первенстве, защищал клубные цвета хорватской команды «Новиград», Перед сезоном 2018/19 перешёл в «Химки», в августе 2020 года подписал контракт с «Ростовом».