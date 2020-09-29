Майкоп, , 10:36 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил уроженца республики, форварда хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с победой в Кубке Стэнли сезона 2019−20.

«Я от имени жителей республики хочу поздравить нашего именитого земляка, нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, ставшего обладателем Кубка Стэнли! <…> Мы гордимся Никитой, уроженцем Майкопа, желаем ему дальнейших знаменательных побед! И очень ждем на родине с кубком», — написал Кумпилов у себя в Instagram.

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ, которая проводится до четырех побед, команда обыграла «Даллас Старз» со счетом 2:0.

В составе «Тампы» обладателями Кубка Стэнли стали четверо выходцев из России: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков. Уроженец Адыгеи также слал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф, набрав 34 очка (семь шайб и 27 передач).