Париж, 29 сентября 2020, 10:11 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:1.
Павлюченкова два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кузнецовой один эйс, три ошибок на подаче и 4 из 6 брейков.
Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.