Париж, 29 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Польши Камилем Майхшаком в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.
Хачанов шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 8 брейков.
Во втором круге турнира Хачанов сыграет с чешским теннисистом Иржи Веселы.
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