Болонья, Италия, , 09:20 — REGNUM «Болонья» одержала победу над «Пармой» в матче второго тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Болоньи» дубль оформил хавбек Роберто Сориано (16, 30). Ещё по голу забили нападающие Андреас Ольсен (56) и Родриго Паласио (91).

Единственный гол в составе «Пармы» забил полузащитник Эрнани на 67-й минуте матча.

«Болонья» набрала три очка в двух матчах и занимает девятое место в турнирной таблице. «Парма» идёт на 20-м месте без набранных очков.

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